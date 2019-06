Marcelo reúne-se hoje com o Presidente costa-marfinense em Abidjan

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai reunir-se esta quinta-feira com o seu homólogo costa-marfinense, Alassane Ouattara, em Abidjan, onde se encontra para uma visita de Estado que decorrerá até sexta-feira.



Os dois chefes de Estado terão um encontro no Palácio Presidencial, em Abidjan, a capital económica da Costa do Marfim, antecedido por uma cerimónia de boas-vindas com honras militares e pela assinatura de acordos bilaterais, com uma conferência de imprensa no final.



Depois, o programa de Marcelo Rebelo de Sousa inclui um almoço com empresários portugueses, o encerramento de um fórum económico, uma visita a um hospital de cuidados materno-infantis e um jantar oficial oferecido pelo seu homólogo.



O Presidente da República, que chegou a Abidjan já depois da meia-noite desta quinta-feira, vindo de Cabo Verde, visita a Costa do Marfim num momento de reforço das relações político-diplomáticas e económicas bilaterais.



A Costa do Marfim abriu uma embaixada em Lisboa em julho de 2016 e o Presidente costa-marfinense esteve em Portugal, numa visita inédita, em setembro de 2017, ano em que a TAP retomou os voos entre os dois países.



O número de empresas portuguesas exportadoras para a Costa do Marfim tem vindo a crescer anualmente, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), tendo passado de menos de cem, em 2011, para 215, em 2017, e a balança comercial é positiva para Portugal.



Quando recebeu Ouattara em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que as relações bilaterais têm vindo a fortalecer-se "a um ritmo que ultrapassou as expectativas", com "um salto ainda mais espetacular" no plano económico.



Na sexta-feira, o chefe de Estado irá receber o Diploma de Cidadão Honorário e a Chave da Cidade de Abidjan, o que implica uma "cerimónia de elevação a chefe tradicional", e um doutoramento honoris causa na Universidade Félix Houphouët-Boigny.



Antes de regressar a Lisboa, o Presidente da República visitará ainda o Centro de Tratamento de Resíduos de Abidjan, operado pela Mota-Engil, e terá encontros com representantes da comunidade portuguesa na Costa do Marfim, estimada em cerca de 200 pessoas, e com alunos de língua portuguesa.



Após a instauração da democracia em Portugal, foram estabelecidas relações diplomáticas entre os dois países, em 28 de janeiro de 1975.



Marcelo Rebelo de Sousa é o segundo Presidente português a visitar esta antiga colónia francesa que se tornou independente em 1960, depois de Mário Soares, que esteve na Costa do Marfim em novembro de 1989.



Esta é a sua 15.ª visita de Estado desde que tomou posse como Presidente da República, em março de 2016.



Integram a sua comitiva o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, o líder parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães, os deputados Jorge Paulo Oliveira, do PSD, João Marques, do PS, e Diana Ferreira, do PCP, e o presidente da Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal (AICEP), Luís Castro Henriques.



O secretário de Estado da Internacionalização, que no mês passado esteve com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na Costa do Marfim, afirmou que este é um dos países africanos que podem ter "um papel muito importante" na internacionalização da economia portuguesa.