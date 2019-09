Preço dos combustíveis aumenta em São Tomé e Príncipe

A empresa de combustíveis e óleos Enco anunciou este sábado novos "ajustes" nos preços de combustíveis em 8,6% para a gasolina e o gasóleo e 05% para o petróleo doméstico.De acordo com um comunicado desta empresa, a gasolina aumentou de 28 para 30 dobras (1,2 euro), o gasóleo que era vendido a 23 passou a custar 25 dobras (um euro), enquanto o petróleo doméstico, bastante consumido no país, aumentou em apenas 50 cêntimos, saindo de 14,5 para 15 dobras.A Enco justifica o ajuste com o aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional.Este é o segundo ajuste nos preços dos combustíveis feito pela empresa num ano. O último aconteceu em 30 de julho do ano passado.O Governo do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus disse há duas semanas em Lisboa que a única empresa fornecedora de combustíveis ao arquipélago, a Sonangol, decidiu reduzir para um terço a quantidade de combustíveis que vinha fornecendo.O chefe do executivo sublinhou que isso traz dificuldades acrescidas para a economia do país cuja principal fonte energética são geradores que se alimentam de gasóleo.Nos últimos meses o país tem-se confrontado com ruturas de combustíveis no mercado interno, principalmente o petróleo doméstico, usado pela grande maioria da população.A Enco é uma empresa são-tomense de capital maioritário angolano, na qual a Sonangol é detentora de mais de 76% do capital social da ENCO, o Estado são-tomense só tem 16% e os restantes distribuídos por três outros acionistas.