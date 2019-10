Prémio Nobel da Paz atribuído a Abiy Ahmed Ali, primeiro-ministro da Etiópia

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019

O prémio Nobel da Paz 2019 foi atribuído esta sexta-feira a Abiy Ahmed Ali, primeiro-ministro da Etiópia, promotor de um acordo de paz com a Eritreia.O anúncio da atribuição do prémio foi feito pelo Comité Nobel norueguês.De acordo com o comunicado divulgado pelo júri, o prémio foi atribuído ao primeiro-ministro da Etiópia pelo "seu importante trabalho para promover a reconciliação, a solidariedade e a justiça social".O prémio também visa reconhecer "todas as partes interessadas que trabalham pela paz e reconciliação na Etiópia e nas regiões leste e nordeste da África", sublinha a nota."Abiy Ahmed Ali iniciou importantes reformas que proporcionam a muitos cidadãos a esperança de uma vida melhor e de um futuro melhor", acrescenta o comunicado.O Comité Norueguês do Nobel acredita que é agora que os esforços de Abiy Ahmed merecem reconhecimento e precisam de incentivo.No ano passado, o prémio foi atribuído ao médico congolês Denis Mukwege e à ativista de direitos humanos Nadia Murad devido aos esforços dos dois laureados para acabar com a violência sexual como arma nos conflitos e guerras de todo o mundo.

Gabinete de Abiy Ahmed Ali congratula-se com Nobel da Paz e evoca orgulho da nação



O gabinete do primeiro-ministro da Etiópia congratulou-se esta sexta-feira com a atribuição do prémio Nobel da Paz a Abiy Ahmed Ali e declarou que a nação está orgulhosa.

"Estamos orgulhosos como nação", indica a mensagem de divulgação do galardão na rede social Twitter, onde se apela a "todos os etíopes e amigos da Etiópia para continuarem do lado da paz".