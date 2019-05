Presidência angolana vai leiloar antigos aviões da Boeing

O Estado angolano vai vender em hasta pública três aviões Boeing, dos modelos 707-300 e 700-200, afetos aos órgãos auxiliares, que se encontram parqueados no Terminal Aéreo Militar, em Luanda, indica uma nota oficial.No comunicado do Ministério das Finanças angolano, noticiado esta sexta-feira pelo Jornal de Angola, é adiantado que foi criada uma comissão técnica para conduzir o processo de venda, que deu um prazo de 10 dias, terminados em 13 deste mês, para se contestar a alienação.A nota refere que, em dezembro de 2018, num despacho, o Presidente angolano, João Lourenço, aprovou o "procedimento de alienação de três aeronaves" e delegou no ministro das Finanças, Archer Mangueira, a competência para conduzir a venda."O ministro das Finanças deve assumir a responsabilidade da operação de abate e venda em hasta pública dos aviões fabricados pela Boeing até final da década de 1970 que se encontram parqueados no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, há mais de 10 anos em virtude da sua inoperância", lê-se no despacho datado de 5 de dezembro.De acordo com o documento, dois dos aviões, conhecidos como "Pelicano 1" e "Pelicano 2", foram utilizados pelo ex-Presidente da República de Angola José Eduardo dos Santos.