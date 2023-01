Presidência cabo-verdiana queixa-se da TV pública à autoridade reguladora

A Presidência da República cabo-verdiana apresentou esta terça-feira duas queixas à Autoridade Reguladora para a Comunicação Social (ARC) contra a direção da Televisão de Cabo Verde (TCV) por "tratamento desrespeitoso" ao chefe de Estado.

Em comunicado, a Presidência da República refere que a primeira queixa diz respeito à "não difusão" da mensagem de Ano Novo do Presidente da República, José Maria Neves, na estação pública, no dia 31 de dezembro de 2022, "como tem sido prática desde a Primeira República".

"Uma situação inédita e que atenta contra os princípios do Estado de Direito Semocrático e que cerceia a voz ao mais alto Magistrado da Nação, numa comunicação direta ao país. A falha torna-se mais grave, tendo em conta que o Jornal da Noite da estação pública, cuja difusão neste dia foi antecipada, publicou extratos da mensagem do Presidente da República, o que comprova que a TCV teve acesso antecipado ao conteúdo, que foi enviado via e-mail, na manhã do mesmo dia", lê-se no comunicado.