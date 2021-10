Presidente angolano anuncia "investimento colossal" na saúde e construção de seis novos hospitais em 2022

O presidente angolano, João Lourenço, anunciou esta sexta-feira que o executivo está a fazer um "investimento colossal" na área da saúde e anunciou que serão iniciadas as obras de seis novos hospitais em 2022.

João Lourenço, que se dirigia à Nação no discurso que marcou esta sexta-feir a abertura do ano parlamentar, salientou que nos últimos quatro anos foram feitos investimentos importantes no setor da Saúde, prevendo iniciar no próximo ano as obras de construção dos hospitais de Viana, Cacuaco, Cunene, Ndlantando, Sumbe e Caxito, cada um deles com pelo menos 200 camas.

"Hoje, mais do que nunca, estamos a reforçar os cuidados primários de saúde e a aumentar o acesso da população aos médicos de família nos municípios" disse ainda o chefe do governo angolano, acrescentando que estão a ser mobilizados recursos financeiros de linhas de crédito, para a construção dos hospitais da Catumbela, Bailundo, Dundo, Malange, Uíge a reabilitação e ampliação do Hospital Américo Boavida e a conclusão do Hospital Geral de Mbanza Congo.