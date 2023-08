Presidente angolano aprova financiamento de 450 milhões de euros para projeto de água em Luanda

O Presidente angolano aprovou financiamento num valor total de cerca de 450 milhões de euros para estudos, projeto e construção de um centro de distribuição de água em Luanda, através de linhas de crédito internacionais.

Em causa estão o estudo, projeto executivo e construção do centro de distribuição de água do sistema V, Lotes Q2, Q6 e Q7 do projeto Quilonga Grande, da província de Luanda.

O projeto Quilonga, dividido em vários lotes, tem um valor estimado de 1,3 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros) e vai abranger cinco milhões de habitantes, garantindo o abastecimento de água à zona norte de Luanda, incluindo Cacuaco, Viana, Icolo e Bengo e bairros como Mulenvos de Baixo, 30, Cepa do Bengo, a zona do Zango, Novo Aeroporto, Cidade Universitária e a Zona Económica Especial.

Em causa estão acordos para financiar o contrato comercial, prémios de seguro, taxa de mitigação de risco e o pagamento inicial ('downpayment').

Um dos acordos, no valor de 420 milhões de euros, vai ser celebrado com o Standard Chartered Bank e outras instituições financeiras para financiar 95% do contrato comercial e 100% do prémio de seguro da Agência de Credito à Exoração alemã Euler Hemes; o outro financiamento também a cargo do SCB e outras instituições, no valor de 29 milhões de euros será para cobrir o 'downpayment' e 100% da taxa de mitigação de risco.

A ministra das Finanças, Vera Daves, será a responsável pela assinatura dos acordos de financiamento e documentação relacionada com os mesmos.