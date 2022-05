Presidente angolano autoriza contrato de 34,1 milhões de euros para construção de centro de formação de jornalistas

O Presidente angolano autoriza a celebração do contrato no valor global de 14,7 mil milhões de kwanzas (34,1 milhões de euros) para a construção do Centro de Formação de Profissional de Jornalistas (Cefojor) na província do Huambo.

Segundo João Lourenço, o contrato de abertura da linha de crédito no referido valor deve ser celebrado entre o Ministério das Finanças angolano e o Banco de Fomento Angola (BFA).

A autorização vem descrita no despacho presidencial nº117/22 de 13 de maio, a que a Lusa teve esta terça-feira acesso, onde é autorizada a ministra das Finanças, Vera Daves, a assinar o referido contrato bem como toda a documentação relacionada com o mesmo.

Além da província do Huambo, centro sul de Angola, Luanda conta já com instalações do Cefojor.