Presidente angolano convida empresários brasileiros a investirem em Angola "de modo destemido"

O Presidente angolano disse esta sexta-feira que o Brasil tem sido uma das presenças mais visíveis do desenvolvimento económico de Angola, reiterando o convite aos empresários brasileiros a investirem em Angola "de modo destemido".

João Lourenço, que interveio na cerimónia de encerramento do Fórum Económico Angola-Brasil, realizado no âmbito da visita do Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, realçou que, em cerca de cinco anos, mesmo com a pandemia de covid-19, Angola conseguiu criar um melhor ambiente de negócios que atrai os investidores privados.

"Contamos com o investimento privado direto brasileiro na economia angolana para transformar o potencial económico de Angola em riqueza real, criando empregos e prosperidade, pelo que reiteramos o convite aos empresários brasileiros a investirem em Angola de modo destemido", referiu.

O Presidente de Angola pediu que o empresariado brasileiro invista no agronegócio, indústria automóvel, fabrico de tratores e alfaias, adubos e fertilizantes, produção de painéis solares, produção de medicamentos e vacinas, indústrias de transformação da madeira, turismo, imobiliárias e em todos os outros ramos que sejam do seu próprio interesse.

Segundo João Lourenço, com a operacionalização do corredor do Lobito os empresários brasileiros que investirem em Angola passarão também a ter acesso ao mercado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), com um Produto Interno Bruto de mais de 720 mil milhões de dólares e, aproximadamente, 350 milhões de consumidores.

João Lourenço apelou também aos empresários do seu país a aproveitarem as oportunidades de negócios que o Brasil oferece em praticamente todos os setores da economia brasileira e a possibilidade de através do Brasil poderem também alcançar os países do Mercosul.

"A minha presença e a do Presidente Lula no ato de encerramento do fórum empresarial traduz o nosso alto compromisso em impulsionar o investimento e o comércio entre os nossos dois países", disse.

Na cerimónia, João Lourenço e Lula da Silva descerraram a placa da Câmara de Comércio Angola Brasil (CCAB), e testemunharam a assinatura do Plano de Ação do Programa do Vale do Cunene, de apoio à agricultura familiar.