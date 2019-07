Presidente angolano diz que Cabo Verde é uma das "democracias mais consolidadas" em África

O Presidente de Angola, João Lourenço, classificou esta sexta-feira Cabo Verde como uma das "democracias mais consolidadas" em África, prometendo, a propósito dos 44 anos da independência cabo-verdiana, o reforço das relações bilaterais.A posição consta da mensagem de felicitação enviada hoje pelo chefe de Estado angolano ao Governo de Cabo Verde, conforme nota da Casa Civil do Presidente da República de Angola, a que a Lusa teve acesso."Estes 44 anos de independência fizeram do vosso país uma das democracias mais consolidadas do continente africano, pelo que é minha convicção que o povo cabo-verdiano continuará a trabalhar para dar passos firmes tendentes a transformar o vosso grande país numa das nações mais prósperas do continente africano", lê-se na mensagem.Cabo Verde proclamou a independência de Portugal a 05 de julho de 1975, data que hoje se assinala naquele país insular com várias iniciativas oficiais.Na mensagem, João Lourenço, transmite ao executivo cabo-verdiano a "firme disposição" em conjugar "esforços no sentido de melhorarmos cada vez mais os históricos laços de cooperação e amizade existentes nos mais variados setores da vida social de Angola e Cabo Verde"."Quer a nível bilateral, como a nível dos PALOP [Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa], bem como conjuntamente trabalharmos para transformarmos essa grande organização num órgão que defenda cada vez mais os interesses dos seus integrantes a nível da CPLP [Comunidade de Países de Língua Portuguesa, cuja presidência rotativa está a cargo de Cabo Verde]", acrescenta o Presidente na mensagem.