Presidente angolano lamenta morte de quase 70 pessoas atingidas por raios na Huíla e Huambo

O Presidente angolano solidarizou-se esta sexta-feira com os familiares das perto de 70 pessoas que morreram atingidas por raios nas províncias do Huambo e Huíla, nos últimos dias, na sequência de fortes chuvas.

"Tendo tomado conhecimento dos trágicos episódios atmosféricos dos últimos dias nas províncias da Huíla e do Huambo, que vitimaram perto de 70 concidadãos por impacto direto de raios, junto-me à dor e angústia dos seus familiares e amigos", referiu João Lourenço, numa mensagem de condolências.

João Lourenço estendeu, em nome do executivo e no seu próprio, "o sentimento de solidariedade aos feridos em consequência daqueles fenómenos da natureza".

O chefe de Estado angolano realçou que as autoridades competentes, com os governos provinciais, foram orientadas a "tudo fazerem para a proteção das vidas das populações", face ao aumento crescente da incidência desses acontecimentos relacionados com a época chuvosa.

O Presidente instruiu que sejam criadas várias iniciativas como o acompanhamento direto da situação, a prestação de todo o apoio útil aos afetados e o reforço das ações de sensibilização para se evitar a exposição aos raios.

No último caso que se registou, quinta-feira, no município de Cacocanda, Huíla, 11 pessoas, que se encontravam na lavra, morreram atingidas por descargas elétricas e três outras ficaram gravemente feridas, segundo a porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros local, Teresa Abel.

O país tem sido assolado por enxurradas nas últimas semanas. Na província de Luanda, capital do país, registaram-se precipitações intensas quase todo o dia de quinta-feira.

Segundo dados do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros de Luanda, as chuvas provocaram várias induções de escolas (16), centros médicos (3), esquadras de polícia (2), centro comercial (1), o desabamento parcial de residências (3), a danificação de postes de média tensão (4), deixando ainda várias vias intransitáveis (64) e pontes em estado crítico (5).

Notícias que circulam nas redes sociais dão conta do desaparecimento de pelo menos duas pessoas em consequência das chuvas.