Presidente angolano nomeia ministro do Planeamento e novos secretários de Estado

O chefe de Estado angolano nomeou esta segunda-feira Vítor Hugo Guilherme para o cargo de ministro do Planeamento, quatro novos secretários de Estado para o seu Governo e um novo secretário do Presidente para os Assuntos Económicos.

João Lourenço, num decreto presidencial, nomeou Vítor Hugo Guilherme para o cargo de ministro do Planeamento, quando este em 13 dezembro de 2013 havia sido nomeado ministro da Economia e Planeamento, em substituição de Mário Caetano João.

Augusta de Carvalho Gando Frederico Fortes vai assumir a secretaria de Estado para o Comércio e Serviços, uma novidade no Ministério da Indústria e Comércio, sendo que Luís Kondjimbi Kaíca Epalanga é o novo secretário de Estado para o Planeamento.

Ivan Emanuel Marques dos Santos foi nomeado para o cargo de secretário de Estado para o Investimento Público, cargo até então ocupado por Juciene Clara Daniel Cristiano de Sousa, que transita para a secretaria de Estado para o Orçamento.

Para o cargo de secretário do Presidente da República para os Assuntos Económicos foi nomeado Milton Parménio dos Santos Reis, à data secretário de Estado para o Planeamento.

O Presidente angolano, num outro decreto, deu por findo o mandato de Lello João Francisco do cargo de presidente do conselho de administração da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX) e nomeou em sua substituição Arlindo das Chagas Rangel.

O chefe de Estado angolano, "sempre por conveniência de serviço", assinala a nota de imprensa da Secretaria de Imprensa do Palácio Presidencial, deu por findo igualmente o mandato das entidades que integram o conselho de administração do Entreposto Aduaneiro de Angola (EAA).

Eduardo Júlia de Almeida Machado, exonerado do cargo de presidente do conselho de administração do EAA, Santos Augusto Mussamo, do cargo de administrador executivo, Carlos Filomeno de Martinó dos Santos Cordeiro, administrador executivo, e Laureano Rebelo Aragão e Madaleno do Rosário da Costa dos cargos de administradores não executivos.

Foram, entretanto, nomeados para integrarem o conselho de administração do EAA, Adriano Pereira de Carvalho Júnior (presidente do conselho de administração), Francisco Manuel Massango e Tuneka Lukau como administradores executivos.

O Entreposto Aduaneiro de Angola será o novo operador da Reserva Estratégica Alimentar do país, que está em fase de reestruturação.