A capital angolana acolhe, a partir desta quarta-feira, uma nova cimeira quadripartida dos chefes de Estado da República Democrática do Congo (RDCongo), do Ruanda e do Uganda que se reúnem em Luanda, a convite do Presidente João Lourenço.O encontro entre João Lourenço, Félix Tshisekedi (RDCongo), Paul Kagame (Ruanda) e Yoweri Museveni (Uganda) visa a assinatura de instrumentos que firmam os entendimentos alcançados entre o Uganda e o Ruanda, com o apoio dos chefes de Estado angolano e da RDCongo.Na anterior cimeira, realizada a 12 de julho, também em Luanda, os quatro chefes de Estado africanos condenaram a persistência de grupos armados no leste da RDCongo, que criam obstáculos ao processo de paz naquele país e nos Estados vizinhos e decidiram dar prioridade à resolução de diferendos pela via pacífica, através de canais convencionais e no "espírito de irmandade e solidariedade africanas".Nessa altura, segundo um comunicado divulgado no final da cimeira, os líderes defenderam que é preciso interligar o diálogo para a paz à integração económica e, nesse sentido, deram especial atenção aos conflitos fronteiriços entre o Ruanda e Uganda, e também entre os três países, com a inclusão da RDCongo, destacando a "vontade política" das partes em prosseguir o diálogo.Na cimeira, Angola foi incumbida de facilitar o processo, com o apoio da RDCongo, cujo Presidente, em março deste ano, se tinha disponibilizado para mediar o conflito, o que levou à reunião de 31 de maio, em Kinshasa, então sem o Uganda, país que foi agora convidado por João Lourenço para estar presente na cimeira."[Os quatro países vão] continuar a dedicar uma atenção particular à criação de um ambiente propício para o fomento da cooperação entre os seus respetivos países em domínios de interesse comum, incluindo o político e económico", lia-se na declaração final.