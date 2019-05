Presidente angolano remodela várias chefias na Polícia Nacional

O Presidente angolano, João Lourenço, procedeu quinta-feira a mudanças nas chefias da Polícia Nacional (PN) ao exonerar oito oficiais comissários, promover outros 10, nomear sete e reformar nove, indica esta sexta-feira um comunicado oficial.Numa nota de imprensa, divulgada pela Casa Civil do Presidente da República, é indicado que João Lourenço exonerou, entre outros oficiais comissários, António Francisco da Conceição Gomes do cargo de diretor Nacional de Viação e Trânsito da PN, e os comandantes provinciais das províncias da Lunda Sul, Benguela, Bengo e Zaire.Para os respetivos lugares, o Presidente angolano nomeou os comissários Elias Livulo, que deixa de ser o comandante provincial da polícia em Benguela, para diretor Nacional de Viação e Trânsito da PN, Delfim Kalulu Inácio, (comandante provincial da PN no Bengo), Manuel Francisco Gonçalves (Zaire) e Mário Miguel Luís (Lunda Sul).João Lourenço nomeou também o comissário-chefe Francisco Correia Paiva para o cargo de comandante da Polícia de Guarda Fronteiras da PN.Na lista que consta no decreto presidencial é indicado que João Lourenço promoveu, entre outros, 10 comissários a oficiais comissários, todos com o cargo de conselheiros de comandantes dos diferentes departamentos da PN.O Presidente angolano também decretou a passagem à reforma de nove comissários-chefe.As mexidas na Polícia Nacional ocorreram na mesma altura em que João Lourenço procedeu à substituição do secretário de Estado dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria - foi exonerado Clemente Cunjuca e nomeado Domingos André Tchikanda -, bem como a uma profunda remodelação nas chefias das Forças Armadas Angolanas (FAA).