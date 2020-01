Presidente angolano substituiu governador da província do Cunene uma semana depois de o nomear

O Presidente da República angolano, João Lourenço, nomeou esta segunda-feira uma nova governadora para a província do Cunene, na sequência da exoneração de Sérgio Leonardo Vaz, nomeado na semana passada, ainda antes de este tomar posse.

"Tendo-se constatado, após a nomeação, existirem situações que estão a ser tratadas pelas entidades competentes e que desaconselham a posse, é exonerado Sérgio Leonardo Vaz, do cargo de governador da província do Cunene", refere uma nota da Casa Civil do Presidente.

No comunicado, enviado à Lusa, informa-se que "o Presidente da República indicou Gerdina Ulipame Didalewa para ocupar o cargo de governadora da província do Cunene".

Gerdina Ulipame Didalewa passa assim a ocupar o lugar que seria de Sérgio Leonardo Vaz, nomeado por decreto presidencial em 21 de janeiro, e que agora foi exonerado.

O comunicado da Casa Civil do Presidente angolano anuncia ainda a nomeação de Mário Augusto Caetano João para o cargo de secretário de Estado para a Economia, e de Carla Maísa Pereira Tavares para o cargo vice-governadora da província do Namibe para o setor Político, Social e Económico.

Ema Samali Henriques da Silva Guimarães foi ainda nomeada para o cargo de vice-governadora da Província do Namibe para os Serviços Técnicos e Infraestruturas.

Segundo a nota, foram também exonerados José Chindongo António do cargo de vice-governador da província do Namibe para os Serviços Técnicos e Infraestruturas, e Josefa Joana Rebeca, que se vê assim afastada do cargo de vice-governadora da província do Namibe para o setor Político, Social e Económico.