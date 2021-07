Presidente angolano visita o Cunene durante dois dias para avaliar efeitos da seca

O Presidente angolano, João Lourenço, inicia sexta-feira uma visita de dois dias ao Cunene, no sul do país, onde está previsto um encontro com os governadores das províncias mais fortemente afetadas pela seca (Cunene, Cuando Cubango, Huíla e Namibe).

Segundo uma nota da Casa Civil do Presidente da República, João Lourenço irá tratar no terreno de questões ligadas ao desenvolvimento do Cunene, entre as quais a problemática da seca.

Do programa consta uma visita à localidade de Cafu, para avaliar o andamento do projeto local de combate aos efeitos da seca, que compreende o sistema de captação de água no rio Cunene, o processo de bombagem, a conduta e o canal aberto.

O chefe do executivo angolano vai reunir-se também, em Ondjiva, capital do Cunene, com os governadores de quatro províncias da região sul fortemente afetadas por aquele fenómeno natural (Cunene, Cuando Cubango, Huíla e Namibe).

O governante terá audiências com figuras representativas da sociedade civil, nomeadamente autoridades tradicionais, religiosas, empresários e jovens.