Presidente cabo-verdiano exprime "profundo pesar" pela morte de Presidente da Namíbia

O Presidente cabo-verdiano exprimiu esta segunda-feira "profundo pesar" pela morte do chefe de Estado da Namíbia, Hage Geingob, considerando que "África perde um líder notável".

José Maria Neves classificou o estadista namibiano como "uma figura destacada do nacionalismo e combatente na luta de libertação" do país, de acordo com nota divulgada pela Presidência cabo-verdiana.

"O seu legado de dedicação à causa nacional e continental deixa uma marca indelével na história política africana", disse, acreditando que "a memória e o exemplo de Hage Geingob continuarão a inspirar gerações futuras".

O chefe de Estado expressou ainda o pesar numa carta endereçada ao presidente interino da Namíbia, Nangolo Mbumba, em que reafirmou "total solidariedade de Cabo Verde para com a Namíbia neste momento difícil".

O Presidente da Namíbia Hage Geingob, que estava a receber tratamento devido a cancro, morreu aos 82 anos, pouco depois da meia-noite de domingo (23:00 de sábado em Lisboa) em Windhoek, capital do país.

Ativista anti-apartheid, Hage Geingob tomaria posse anos depois (em 2015) como Presidente e foi o principal responsável pelo início das conversações com a Alemanha, sobre a revisão das atrocidades cometidas pelo Império Alemão durante o período colonial.