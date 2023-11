Presidente cabo-verdiano sinaliza "boas perspetivas" com Angola nos transportes e turismo

O Presidente cabo-verdiano considera haver "boas perspetivas" de reforço das relações com Angola na área dos transportes e turismo, após um encontro mantido na quinta-feira, em Luanda, com o seu homólogo, João Lourenço.

As relações bilaterais "são muito boas" e há "abertura de ambos os governos para o reforço dessas relações" entre "dois povos amigos", referiu José Maria Neves, que foi recebido pelo Presidente de Angola no Palácio da Cidade Alta, em Luanda.

"Foi um encontro de amigos, para fazerem a avaliação da excelência das relações" e para se perspetivar "um melhor futuro para os dois países", disse, detalhando que "há perspetivas boas na área dos transportes, na área do turismo, para além dos investimentos que já estão em Cabo Verde, nas áreas da banca, combustíveis e telecomunicações".

Os chefes de Estado cabo-verdiano e angolano encontraram-se à margem da 3.ª Bienal de Luanda, que começou na quarta-feira e termina esta sexta-feira, sob o lema "Educação, Cultura de Paz e Cidadania Africana como Ferramentas para o Desenvolvimento Sustentável do Continente".

Além das relações bilaterais, a conversa entre ambos centrou-se na temática da "paz em África" e em "áreas de conflito, particularmente na região da África Central", referiu o estadista cabo-verdiano.

"Esperamos que nos próximos tempos possamos ter efetivamente boas relações entre os diferentes países para podermos acelerar o ritmo de transformação socioeconómica do continente", disse José Maria Neves no final do encontro com João Lourenço.

Em particular, o Presidente de Cabo Verde fez votos para que as eleições na República Democrática do Congo "decorram a bem" e sirvam "para reforçar a democracia, as instituições e garantir a paz, estabilidade e desenvolvimento", concluiu.