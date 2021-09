Presidente cessante de São Tomé e Príncipe deseja "muita sorte" ao seu sucessor

O Presidente de São Tomé e Príncipe cessante, Evaristo Carvalho, desejou este domingo "muita sorte" ao seu sucessor e fez votos de que o próximo chefe de Estado faça "mais e melhor" e "com maior dinamismo e determinação".

"Espero que ele venha a fazer mais e melhor. Gostaria que o meu sucessor tivesse muita sorte e que fizesse mais e melhor, com ideias inovadoras, com espírito patriótico. E, como mais novo, naturalmente com maior dinamismo e determinação", comentou Evaristo Carvalho, após ter votado para a segunda volta das presidenciais de hoje, na escola Dona Maria de Jesus, na capital são-tomense.

O Presidente recordou que no próximo mês cumpre 80 anos e "pouco mais de 60 de trabalho na vida laboral", quase todos no aparelho de Estado, nomeadamente enquanto chefe de Estado, deputado e presidente da Assembleia Nacional, primeiro-ministro e ministro.

Afirmando-se "feliz" e "orgulhoso" com o seu percurso profissional, disse acreditar ter merecido uma "boa nota" pelo desempenho.

"Sinto-me cansado, por isso não continuei a marcha", comentou.

Questionado sobre se um dos momentos mais difíceis do seu trajeto foi o período após a primeira volta destas eleições presidenciais, com diferendos jurídicos e políticos na sequência de uma reclamação apresentada pelo terceiro classificado, Delfim Neves, respondeu que "é um dos momentos".

"Mas passei por outros momentos. Já assegurei a governação por duas vezes e sempre fazendo o trabalho de bombeiro para contribuir para ultrapassar grandes desafios e grandes crises políticas", referiu.

Sobre o seu futuro, garantiu que continuará a contribuir para a vida política do país, nomeadamente na qualidade de membro do Conselho de Estado, no qual passará a ter assento.

Os candidatos Carlos Vila Nova e Guilherme Posser da Costa disputam este domingo o cargo para a Presidência da República de São Tomé e Príncipe.

Carlos Vila Nova (apoiado pelo partido Ação Democrática Independente, oposição) venceu a primeira volta das eleições presidenciais, realizada a 18 de julho, com 43,3% dos votos, enquanto Guilherme Posser da Costa (do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata, no poder) teve 20,7%.

Nesta segunda volta, Posser da Costa conta também com o apoio dos restantes partidos que compõem a 'nova maioria' que suporta o Governo de Jorge Bom Jesus -- Partido Convergência Democrática e a coligação UDD/MDFM.