Presidente da África do Sul suspende procuradora-geral da República nomeada por Jacob Zuma

O Presidente da África do Sul suspendeu esta quinta-feira a advogada Busisiwe Mkhwebane do cargo de procuradora-geral da República (PGR) do país, que tinha sido nomeada pelo antigo líder sul-africano Jacob Zuma e é acusada pela Presidência de parcialidade.

"O Presidente Cyril Ramaphosa decidiu suspender Busisiwe Mkhwebane do cargo de PGR com efeitos a partir de 9 de junho de 2022" e até que o Parlamento decida, disse a presidência numa declaração citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Busisiwe Mkhwebane tem contrariado várias tentativas nos últimos anos para a retirar do seu posto, incluindo um processo de impugnação aberto pelo Parlamento em maio.