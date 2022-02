Presidente da África do Sul visita Moçambique para reforçar "relações estratégicas"

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, visita esta quinta-feira Moçambique a convite do seu homólogo Filipe Nyusi para aprofundar relações de "natureza estratégica" com o país vizinho, anunciou a Presidência da República sul-africana.

"As relações entre a África do Sul e Moçambique são cordiais, fraternas e de natureza estratégica", referiu a presidência em comunicado, acrescentando que "a visita de trabalho aprofundará ainda mais as relações económicas, políticas, culturais e sociais existentes entre os dois países".

"Os dois líderes vão também ter a oportunidade de discutir questões bilaterais, continentais e globais, e reafirmar o seu compromisso de cooperar mais estreitamente em questões multilaterais", salientou-se no comunicado.

Acompanham o chefe de Estado sul-africano, a vice-ministra das Relações Internacionais e Cooperação, Candith Mashego-Dlamini, e o vice-ministro da Defesa e Veteranos Militares Thabang Makwetla.

Na visita ao país vizinho, o Presidente Ramaphosa, que é também presidente do Congresso Nacional Africano (ANC), no poder desde 1994 na África do Sul, participará no 53.o aniversário do assassínio de Eduardo Mondlane, fundador e primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), refere-se na nota da Presidência da República sul-africana.

No comunicado adianta-se que o chefe de Estado sul-africano, que preside ao Órgão da Comunidade para o Desenvolvimento da África do Sul (SADC) sobre Política, Defesa e Cooperação em Segurança, visitará ainda as tropas que integram a missão militar da SADC em Moçambique (SAMIM) que está a assistir este país no combate à violência terrorista em Cabo Delgado.