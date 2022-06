Presidente da Angola fala em "balanço positivo" em fim de primeiro mandato

O presidente de Angola, João Lourenço, referiu, esta terça-feira, que o balanço do mandato é "positivo", uma vez que foi dado início a uma "diversificação da economia" e uma "criação de um bom ambiente de negócios".Em entrevista à RTP, João Lourenço referiu que a "inflação está a baixar, assim como os preços dos principais bens de consumo", denotando a importância da "chamada reserva alimentar" que apareceu como "um fator de equilíbrio dos preços".

Apesar de, ultimamente, o país sentir "as influências negativas da guerra na Ucrânia", o presidente revelou que "a opinião pública está bastante satisfeita com o facto de os produtos base terem preços mais baixos, com o aumento do salário mínimo nacional e com a implementação salarial da função pública".



Outro aspeto positivo assinalado pelo presidente angolano foi a criação de "unidades hospitalares consideráveis", uma vez que "já quase ninguém vai para fora" em busca de melhores cuidados médicos.





a um segundo mandato

Questionado sobre o impacto do Covid-19 no emprego no país, João Lourenço salientou que "perderam-se postos de trabalho, mas ganharam-se outros", acrescentando que "o emprego até tem vindo a crescer consideravelmente".Em fase de campanha, o presidente angolano só vê "bons dias para Angola no futuro". "Angola já saiu daquela situação de isolamento internacional (...), abriu-se ao mundo", salientou João Lourenço, reforçando que está empenhado em continuar a apostar nos setores da saúde, educação e energia no país."Vamos dar continuidade ao trabalho", referiu o presidente angolano, acrescentando que "há vários investidores estrangeiros que começam a surgir em Angola".