Presidente da Guiné-Bissau exonera chefe de Estado-Maior da Força Aérea

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, exonerou o chefe de Estado-Maior General da Força Aérea, major-general Ibraima Papa Camará, e nomeou para o cargo o coronel Joaquim Filinto Silva Ferreira, segundo decretos presidenciais divulgados esta sexta-feira.

O major-general Papa Camará vai agora liderar o Instituto da Defesa Nacional da Guiné-Bissau, em substituição do também major-general Augusto Mário Có, exonerado de funções.

O coronel Joaquim Ferreira, piloto aviador militar, estava ligado aos serviços da logística no Ministério da Defesa Nacional guineense e agora passa a chefiar a Força Aérea, tendo como adjunto o também coronel Mamadu Saliu Embaló.

O anterior número dois da Força Aérea guineense, brigadeiro-general Carlos Bampoque, foi esta sexta-feira exonerado das funções depois de ter pedido para passar à reserva, disse à Lusa uma fonte militar.

O Presidente guineense também nomeou o capitão-de-mar-e-guerra Vitorino Tegba para as funções de vice-chefe de Estado-Maior da Armada, substituindo o comodoro Armando Sigá, que morreu no final do ano passado em Portugal.

Os decretos de Sissoco Embaló sublinharam que as mudanças ocorreram sob propostas do ministro da Defesa e dos Combatentes da Liberdade da Pátria, Sandji Faty, e com a aprovação do Conselho Superior Militar.