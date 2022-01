Presidente da Guiné-Bissau exonera três ministros e três secretários de Estado

O Presidente da Guiné-Bissau exonerou esta quarta-feira os ministros dos Transportes, Educação e Administração Pública e os secretários de Estado da Juventude, Gestão Hospitalar e Ordem Pública, no âmbito de uma remodelação proposta pelo primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam.

Segundo os decretos divulgados à imprensa, o atual ministro dos Transportes e Comunicações, Augusto Gomes, vai ser substituído no cargo por Aristides Ocante da Silva, que até aqui ocupava as funções de conselheiro do Presidente, Umaro Sissoco Embaló.

Augusto Gomes foi nomeado ministro da Cultura, Juventude e Desporto.