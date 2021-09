Presidente da Guiné-Bissau felicita Carlos Vila Nova por vencer as eleições em São Tomé e Príncipe

O Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, felicitou na terça-feira Carlos Vila Nova, que venceu no domingo as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, e saudou "as excelentes relações" entre os dois países.

Numa nota divulgada na sua conta oficial no Facebook, o Presidente guineense disse ter contactado o Presidente eleito de São Tomé e Príncipe "para lhe endereçar os mais calorosos parabéns e desejar-lhe um excelente mandato".

Carlos Vila Nova foi eleito Presidente de São Tomé e Príncipe na segunda volta, realizada no domingo, com 45.481 votos, 57,54%, vencendo Guilherme Posser da Costa, que obteve 33 557 votos, 42,46%, de acordo com resultados provisórios divulgados segunda-feira pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN).

A abstenção foi de 34,68%, superior à da primeira volta, realizada em 18 de julho, que se situou nos 31,6%.

Do total de 123.301 eleitores recenseados no país e na diáspora, votaram 80.535. Destes votos, 79.038 foram considerados válidos e houve 344 votos brancos e 1.153 nulos.

Carlos Vila Nova, antigo ministro de governos liderados por Patrice Trovoada, foi apoiado pelo partido Ação Democrática Independente (ADI, oposição).