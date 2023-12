Presidente da Guiné-Bissau reconduz Geraldo Martins como primeiro-ministro 

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, reconduziu esta terça-feira Geraldo Martins no cargo de primeiro-ministro, anunciou a Presidência guineense através de um decreto.

Geraldo Martins é vice-presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), que lidera a coligação Plataforma Aliança Inclusiva (PAI - Terra Ranka), que venceu as últimas eleições legislativas na Guiné-Bissau, realizadas em junho passado.

O decreto, lido por Fernando Delfim da Silva, conselheiro político do chefe de Estado, surge depois de Sissoco Embaló ter anunciado a dissolução do parlamento guineense, a 4 de dezembro, após confrontos militares que considerou tratar-se de uma tentativa de golpe de Estado.



O líder do PAIGC e da coligação PAI-Terra Ranka, Domingos Simões Pereira tem rejeitado que tenha ocorrido qualquer tentativa de golpe de Estado e afirmou que o parlamento não pode ser dissolvido à luz da Constituição do país.

A Constituição diz que o parlamento só pode ser dissolvido 12 meses depois das eleições, sendo que as últimas realizaram-se a 4 de junho.

Simões Pereira, que também é presidente do parlamento, prometeu retomar as sessões parlamentares na quarta-feira, dia 13.

Desde que o chefe de Estado anunciou a dissolução do parlamento e a demissão do Governo, Geraldo Martins manteve-se em silêncio e a gerir os assuntos correntes do país, conforme a solicitação de Umaro Sissoco Embaló.

Quando deu posse, da primeira vez, a Geraldo Martins, no dia 08 de agosto passado, enquanto nome proposto pela coligação PAI- Terra Ranka para liderar o Governo saído das eleições, Sissoco Embaló disse que não haveria problemas de coabitação entre os dois por serem "pessoas amigas de há longa data".

"Conheço Geraldo Martins há mais de 30 anos", disse então o Presidente guineense.

Político do círculo restrito de amizade do líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, Geraldo Martins licenciou-se em química e física, na Moldávia, e mais tarde, já em Bissau, em direito pela Faculdade de Direito, tendo ainda concluído um mestrado em Gestão e Políticas Públicas numa universidade de Londres, Inglaterra.

Embora tenha sido ministro da Economia e Finanças da Guiné-Bissau, por diversas vezes, a grande paixão de Geraldo Martins, como o próprio o admite, é a condução de políticas no setor da Educação, pasta que também já liderou no Governo guineense.

Também foi ministro da Ciência e Tecnologias da Guiné-Bissau.

Entre 2005 e até entrar para o Governo do PAIGC, em 2014, Geraldo Martins foi quadro sénior do Banco Mundial, responsável pelos dossiês de desenvolvimento humano de 25 países subsaarianos, entre os quais Cabo Verde, Guiné-Bissau e Senegal.

Considerado idealizador técnico do "Terra Ranka" (Terra arranca), Geraldo Martins disse acreditar que a aplicação dos objetivos preconizados neste programa trará o desenvolvimento da Guiné-Bissau.

Numa entrevista à Lusa para a assinalar os 100 dias da governação, em finais de novembro passado, Geraldo Martins afirmou estar convicto de que seria desta vez que um Governo eleito na Guiné-Bissau iria concluir o seu mandato.

A questão agora é saber se o novo Governo que irá liderar será formado pela coligação PAI-Terra Ranka, que venceu as legislativas com maioria absoluta, ou pelo Presidente guineense.

Geraldo Martins toma posse esta terça-feira, às 15h30 (mesma hora em Lisboa) na Presidência da República em Bissau.