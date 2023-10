Presidente da Guiné-Bissau saúda trabalho da comunidade ismaelita no mundo

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, destacou esta terça-feira em Lisboa a "excecional visão, liderança e obra" de Aga Khan e o seu papel na união dos povos.

"Estamos aqui para render uma vibrante homenagem à excecional visão, liderança e obra" de Aga Khan que, frisou, "sempre dedicou a sua vida a unir as pessoas e povos, a trabalhar em prol do bem-estar das comunidades mais carenciadas, a promover a paz no mundo e a servir toda a humanidade, sem distinção de raça, cultura ou religião".

Sissoco Embaló, que está a efetuar uma visita de Estado a Portugal, a primeira com estas características de um Presidente guineense a Portugal nas últimas cinco décadas, intervinha numa cerimónia no Imamat Ismaili, sede dos ismaelitas de todo o mundo, perante uma plateia de membros de Governo de Portugal e da Guiné-Bissau e convidados, e tendo a seu lado o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

"A minha presença hoje na sede mundial Imamat Ismaili testemunha a grande consideração e admiração" para com Mawlana Hazar Imam, "mais conhecido por Aga Khan, e para toda a comunidade ismaelita em Portugal e no mundo".

Na sua intervenção, Sissoco Embaló considerou que o mundo se confronta "com graves desafios e vive momentos de grande preocupação para todos".

"Milhares de pessoas sofrem dos efeitos da pobreza, das doenças endémicas e das destruições e perdas humanas causadas pelos intermináveis conflitos e guerras em África, na Europa e no Médio Oriente", pelo que, defendeu, é preciso "mais compreensão e cooperação entre os governos, povos e nações".

"Precisamos de uma paz universal duradoura para combater a pobreza, a desigualdade e a injustiça social que persistem no mundo", frisou.

Sissoco Embaló felicitou os membros da comunidade ismaelita em Portugal e as agências da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN, na sigla em inglês) pelo "magnífico trabalho que de acordo com a ética e os ensinamentos do Islão, continuam a fazer, com muita dedicação e grande humanismo, nos domínios da saúde, da educação e do progresso social em geral, promovendo a fraternidade, a coesão e a solidariedade entre as diferentes comunidades e sociedades onde estão inseridos".

Da agenda de quarta-feira da visita a Portugal consta um encontro com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, seguido de um encontro com os embaixadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e uma reunião de trabalho na sede da organização lusófona.

Na quinta-feira, Umaro Sissoco Embaló é recebido na Assembleia da República com honras militares e manterá um encontro do Augusto Santos Silva, presidente do Parlamento.