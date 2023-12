Presidente da Moçambique felicita homólogo egípcio pela reeleição

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, felicitou esta quinta-feira o seu homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, pela sua reeleição nas presidenciais do país árabe, indica uma nota oficial.

"A vitória retumbante de vossa excelência nestas eleições é testemunho da confiança que o povo egípcio deposita na vossa sábia e visionária liderança que reposicionou o Egito como um país provedor de bem-estar e estabilidade para o seu povo e como um ator relevante na arena internacional em assuntos regionais e globais", refere Filipe Nyusi, em nota distribuída pela Presidência moçambicana.

Abdel Fattah al-Sisi foi reeleito para um terceiro mandato com 89,6% dos votos, de acordo com anúncio, na segunda-feira, da Autoridade Nacional de Eleições egípico.

"No rescaldo desta convincente vitória, gostaria de exprimir, em nome do povo, do Governo da República de Moçambique e no meu próprio as nossas calorosas felicitações", acrescentou Filipe Nyusi.

Antigo ministro da Defesa do Egito, Abdel Fattah el-Sissi, ex-chefe militar que derrubou o Presidente egípcio Mohamed Morsi em julho de 2013, lidera o país desde 2014 e tem enfrentado críticas dos países ocidentais sobre o historial dos direitos humanos do seu país e a repressão à dissidência política.

Reeleito em 2018 para um segundo mandato de quatro anos, o Presidente egípcio viu serem aprovadas emendas constitucionais em 2019, num referendo em que se acrescentou mais dois anos ao seu segundo mandato e lhe permitem concorrer a um terceiro mandato de seis anos.

Desde que liderou o golpe militar de 3 de julho de 2013, milhares de críticos do governo foram silenciados ou presos, principalmente islamitas, mas também muitos ativistas seculares proeminentes, incluindo alguns dos que estiveram na origem da revolta de 2011 que derrubou o então presidente Hosni Mubarak.