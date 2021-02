Presidente da Nigéria lança obra da linha ferroviária a cargo da portuguesa Mota-Engil

O Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, lançou esta terça-feira a construção de uma linha ferroviária que faz a ligação ao Níger, obra a cargo da construtora portuguesa Mota-Engil.

O Governo nigeriano, que lançou recentemente uma série de grandes projetos de infraestruturas, considera esta linha ferroviária, de 284 quilómetros, aprovada em setembro de 2020, crucial para a ligação do país ao resto da África Ocidental.

A linha fará a ligação entre a cidade nigeriana de Kano, no norte do país, à de Maradi, no sul do Níger.

Em janeiro, a Mota-Engil anunciou ter assinado o seu maior contrato de sempre, num valor de 1,48 mil milhões de euros (1,82 mil milhões de dólares), para a construção de uma infraestrutura ferroviária na Nigéria.

"Quando concluído, este projeto permitirá a importação e exportação de mercadorias para o Níger e outros países da região através de portos nigerianos", explicou Muhammadu Buhari, numa conferência virtual.

Para a Nigéria, isto significará mais comércio e comércio, enquanto o Níger beneficiará de uma infraestrutura de transporte, acrescentou.

Embora no ano passado o parlamento nigeriano tenha aprovado o pedido do Presidente Buhari, reeleito em 2019 para um mandato final, para pedir emprestado quase 23 mil milhões de dólares (19 mil milhões de euros) a instituições internacionais a fim de apoiar o crescimento do país, o projeto ferroviário surge num momento económico difícil para o país.

No final de novembro, as autoridades anunciaram que a Nigéria entrou em recessão após uma contração do seu Produto Interno Bruto pelo segundo trimestre consecutivo.

O maior produtor de petróleo da África subsaariana, a Nigéria foi duramente atingida pela crise económica global causada pela pandemia do coronavírus, que provocou a queda dos preços do petróleo.

Segundo a Mota-Engil, "tratando-se do maior contrato de sempre do grupo, este tem vindo a exigir ao longo dos últimos três anos uma preparação e organização ímpares conducentes à mitigação dos riscos, à maximização da rentabilidade, à redução dos prazos de execução e à minimização do impacto nas comunidades locais e do seu custo para a República da Nigéria".

O financiamento, que tem vindo a ser estruturado e negociado pelo Kfw-Ipex Bank, Africa Finance Corporation e pelo Credit Suisse, como assessores financeiros da Mota-Engil e 'mandated lead arrangers' [assessores e intermediários] para a transação, contará com o apoio de diversas ECA (Export Credit Agencies) internacionais e será tomado pela República da Nigéria, explicou a empresa.

A Mota-Engil estima que os trabalhos efetivos de construção da infraestrutura ferroviária terão uma duração de 32 meses.