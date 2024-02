Presidente da Nigéria oferece apartamentos e terrenos aos jogadores de José Peseiro

Os jogadores da seleção de futebol da Nigéria, orientada pelo português José Peseiro, receberam do presidente daquele país, Bola Tinubu, um apartamento e um terreno, apesar de terem perdido a final da Taça das Nações Africanas (CAN2023).

"Não é fácil aceitar uma derrota [2-1 na final com a anfitriã Costa do Marfim], especialmente quando as expectativas são altas, mas vocês demonstraram espírito desportivo e resiliência durante todo o torneio", disse o presidente Bola Tinubu durante a receção à comitiva das 'super águias'.

Apesar da derrota na final de domingo, o presidente nigeriano mostrou-se orgulhoso da equipa e agradeceu o "bom trabalho" demonstrado na CAN2023, presenteando os jogadores com formulários para alocar com efeitos imediatos as propriedades prometidas.

O selecionador da Nigéria, o português José Peseiro, agradeceu a Bola Tinubu o gesto para com os futebolistas e afirmou que, apesar de ter 60 anos, esta era a primeira vez que um presidente o convidava para sua casa.

"É uma honra e um orgulho para mim", disse José Peseiro, acrescentando que a seleção nigeriana "fez um trabalho fantástico e mostrou um espírito muito bom e jogou bem".

A Nigéria perdeu a decisão da CAN2023 para a Costa do Marfim, por 2-1, em Abidjan, sendo que esteve em vantagem no encontro, com um golo do capitão Troost-Ekong (38 minutos), mas permitiu a reviravolta dos anfitriões, por intermédio de Franck Kessié (62) e Sébastien Haller (81).