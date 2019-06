Presidente da Renamo diz que há "forças diabólicas" a tentar "manchar a honra" do partido

O presidente da Renamo, Ossufo Momade, disse esta segunda-feira que há "forças diabólicas" que estão a tentar manchar o "bom nome" do seu partido, considerando que os guerrilheiros que exigiram recentemente a sua demissão estão a ser instrumentalizados."Contrariamente aos nossos esforços de manter a paz, há forças diabólicas que de forma inglória procuraram manchar a nossa honra, bom nome e boa imagem públicas", disse Ossufo Momade, falando à imprensa, por teleconferência, a partir da serra da Gorongosa, centro de Moçambique.Em causa estão declarações, no dia 12 de junho, do major-general da Renamo Mariano Nhungue, que exige a demissão de Ossufo Momade, acusando-o de estar a destruir o partido e ameaçando-o de morte.Para o presidente da Renamo, o grupo liderado pelo major-general Mariano Nhungue está a ser instrumentalizado para desempenhar um "papel ridículo e mercenário"."Essas forças diabólicas duvidam da nossa liderança, apesar de reconhecerem que representamos a maioria e somos uma alternativa inquestionável", concluiu o presidente da Renamo.Além de ameaçar o presidente do partido de morte, os revoltosos acusaram Ossufo Momade de ter executado dois guerrilheiros do partido, mas um dos guerrilheiros reapareceu na semana passada a desdramatizar a situação e a explicar as causas do seu desaparecimento.Os revoltosos disseram ainda que os "comandos" da Renamo vão escolher um novo líder no dia 10 ou 15 de julho e que, no âmbito das negociações com o Governo moçambicano, nenhum guerrilheiro do partido vai aceitar o desarmamento e desmobilização enquanto Ossufo Momade se mantiver no cargo.O Governo moçambicano e a Renamo continuam a negociar uma paz definitiva em Moçambique, tendo as partes previsto que até agosto, antes das eleições gerais de 15 de outubro, seja assinado um acordo de paz no país.Um dos pontos mais complexos das negociações tem sido a questão do desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados da Renamo.O principal partido da oposição exige a presença dos seus quadros no Serviço de Informação e Segurança do Estado (SISE) e nas academias militares, o que não tem tido resposta por parte do executivo moçambicano.