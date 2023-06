Presidente da República angolano diz que está atento a quem tentar chegar ao poder por "caminhos impróprios"

O Presidente angolano disse esta sexta-feira que as instituições do Estado estão "atentas e vigilantes" a quem procurar chegar ao poder "por caminhos impróprios" e inconstitucionais e que não vão deixar ruir a construção do Estado de Direito.

O discurso de João Lourenço, esta sexta-feira, no âmbito das comemorações dos 15 anos do Tribunal Constitucional (TC), foi proferido na véspera de uma manifestação nacional, convocada pela sociedade civil, à qual se associaram também organizações partidárias, para protestar contra o aumento dos preços dos combustíveis, o fim da venda ambulante e a nova proposta de lei para as ONG.

Num recado implícito para a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), principal partido da oposição angolana, e que contestou os resultados das eleições gerais de 2022, o chefe de Estado angolano disse que, em Angola, "há quem nunca reconheceu os resultados eleitorais, mostrando que não respeita a vontade soberana do povo expressa nas urnas".