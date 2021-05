Presidente da República assume que Moçambique "precisa e quer apoios" contra o "terrorismo"

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse este sábado que o país "precisa e quer apoios" para combater o terrorismo na província de Cabo Delgado, alertando para o risco de alastramento da violência extremista no território nacional e na África Austral.

"Nós precisamos e queremos apoios, sem proclamarmos a nossa resignação neste processo de defesa da pátria e da nossa liberdade", declarou Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano falava na Matola, arredores de Maputo, na abertura da IV sessão do Comité Central (CC) da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, do qual também é presidente.