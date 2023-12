Presidente da República cabo-verdiano visita Portugal entre quinta-feira e sábado

O Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, realiza, entre quinta-feira e sábado, uma visita de trabalho a Portugal, durante a qual se encontrará com o homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, para debater relações bilaterais e europeias.

José Maria Neves será recebido ao início da tarde de sábado no Palácio de Belém, para um encontro em que os dois chefes de Estado "analisarão as relações bilaterais, na linha do compromisso contínuo com a cooperação e diálogo entre as duas nações", anunciou a Presidência cabo-verdiana.

"A oportunidade servirá, também, para falarem da cooperação multilateral, no âmbito da Parceria Especial com a União Europeia", acrescentou.

Ainda antes, na sexta-feira, José Maria Neves participará na cerimónia de atribuição do título Doutor Honoris Causa ao antigo chefe de Estado cabo-verdiano Pedro Pires, pelo ISCTE.