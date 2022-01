Presidente da República da Guiné-Bissau aconselha partidos da coligação a prepararem-se para as eleições legislativas

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, aconselhou esta sexta-feira os partidos políticos da coligação no poder a preparem-se para as eleições legislativas, previstas para 2023, na sequência de críticas à remodelação governamental.

"Nós, antes de realizarmos as eleições presidenciais houve legislativas, mas quem é que saiu vencedor? Não foi o PAIGC. Esse Governo resultou de um consenso com o Presidente da República. Aos outros partidos o que posso aconselhar é para se preparem melhor para as próximas legislativas para poderem ganhar e assim podem reclamar", afirmou o Presidente aos jornalistas.

O chefe de Estado falava à imprensa na cerimónia de posse dos novos membros do Governo, após anunciar uma remodelação governamental na quarta-feira.