Presidente da república de Angola em visita de Estado a Cabo Verde no primeiro semestre de 2020

O Presidente de Angola, João Lourenço, vai realizar uma visita de Estado a Cabo Verde no primeiro semestre de 2020, divulgou esta quinta-feira o chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca.Na mensagem, Jorge Carlos Fonseca refere que se reuniu hoje com o homólogo angolano à margem da primeira Cimeira Rússia-África, que decorreu nos últimos dois dias em Sochi."Com o PR [Presidente da República] João Lourenço, acertámos data da visita de Estado a Cabo Verde, a ser anunciada oficialmente pelos canais diplomáticos, mas que terá lugar ainda antes da próxima Cimeira da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa], em Luanda (julho 2020)", lê-se na mensagem divulgada pelo Presidente cabo-verdiano.Cabo Verde teve este ano a presidência rotativa da CPLP, função que será assumida em 2020 por Angola.Jorge Carlos Fonseca acrescenta que no encontro com o Presidente angolano abordou outras questões, "nomeadamente o acordo de mobilidade na CPLP", bem como o encontro internacional da juventude africana, a realizar na ilha cabo-verdiana do Sal, em março do próximo ano.O Presidente cabo-verdiano refere na mensagem que manteve ainda contactos em Sochi com os presidentes do Senegal, do Gana, das Seicheles, de Moçambique, do Burkina Faso, da Namíbia e da Guiné-Equatorial, além dos ministros do Interior da Guiné-Bissau e dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe.A CPLP é composta por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.