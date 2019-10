Presidente da República de Cabo Verde vence Prémio Literário Guerra Junqueiro

O escritor e poeta Jorge Carlos Fonseca, atual Presidente da República de Cabo Verde, venceu o Prémio Literário Guerra Junqueiro, a atribuir em 2020, por "deliberação unânime do júri", anunciou esta quarta-feira o próprio chefe de Estado."Recebi a notícia com surpresa e satisfação", afirmou Jorge Carlos Fonseca, reagindo à distinção, que surge no âmbito do anual Festival Literário de Freixo de Espada à Cinta, que decorre naquela localidade portuguesa.O prémio é atribuído desde 2017, no âmbito daquele festival, que se realiza na terra natal do escritor Guerra Junqueiro, organizado pelo município e pela Editorial Novembro.Contudo, segundo a mesma mensagem do Presidente da República, a entrega deste prémio deverá acontecer numa "cerimónia organizada para o efeito, provavelmente em Cabo Verde", no próximo ano.Em 2017, o prémio foi atribuído ao poeta Manuel Alegre, em 2018 ao poeta Nuno Júdice e este ano a José Jorge Letria, escritor, poeta, jornalista e músico.O festival literário tem por base a vida e obra do poeta Guerra Junqueiro (1850-1923), tido como "uma referência inquestionável da literatura portuguesa" e com raízes em Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança.