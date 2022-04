Presidente da República de Timor-Leste diz que "armar" país não é garantia para a paz

O Presidente da República eleito de Timor-Leste e Nobel da Paz, José Ramos-Horta, afirmou esta sexta-feira que fornecer armamento à Ucrânia "não é a garantia da paz" para resolver o conflito com a Rússia, defendendo a diplomacia.

"Armar Taiwan até aos dentes, assim como armar a Ucrânia até aos dentes não é a garantia absoluta da paz, a melhor garantia da paz é a diplomacia", afirmou Ramos-Horta numa intervenção em direto a partir de Díli para o encontro II Mafra Dialogues, que decorre em Mafra, no distrito de Lisboa.

O Prémio Nobel da Paz de 1996 deu os exemplos dos conflitos no Iémen, na Líbia e no Iraque para sustentar que o envio de armas para estes países "não resolve o conflito", mostrando-se apologista da "prevenção de conflitos", o que disse que tem feito "ao longo dos anos" no seu país.