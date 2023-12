Presidente da República moçambicano endereça condolências à Tanzânia por óbitos devido a chuvas torrenciais

O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, endereçou esta quarta-feira condolências à Presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, na sequência das dezenas de mortes provocadas por chuvas torrenciais no Norte daquele país.

"Neste momento de dor, gostaria de exprimir, em nome do Povo e do Governo da República de Moçambique e no meu próprio, as nossas sentidas condolências", refere Filipe Nyusi, numa nota distribuída hoje pela Presidência moçambicana.

De acordo com um relatório divulgado na segunda-feira pelas autoridades tanzanianas, pelo menos 68 pessoas morreram em deslizamentos de terras provocados por chuvas torrenciais no norte daquele país, que faz fronteira, a sul, com as províncias moçambicanas do Niassa e de Cabo Delgado.

Desde sábado, as chuvas têm afetado a cidade de Katesh, no norte da Tanzânia, a cerca de 300 quilómetros a norte da capital Dodoma, provocando fortes deslizamentos de terra que arrastaram dezenas de veículos e casas.

"Enquanto endereçamos sentimento de solidariedade, estamos confiantes que sob a vossa sábia liderança o Governo e o povo da Tanzânia irão refazer-se desta tragédia o mais rapidamente possível", acrescentou Filipe Nyusi.

As imagens transmitidas pelas estações de televisão locais mostravam ruas cheias de destroços de casas, enquanto o tráfego e o fornecimento de eletricidade estavam interrompidos.

A África Oriental tem sido atingida, desde há semanas, por chuvas torrenciais e inundações ligadas ao fenómeno meteorológico El Niño, que deslocou mais de um milhão de pessoas na Somália e causou mais de 300 mortos na região.

O fenómeno El Niño, geralmente associado ao aumento das temperaturas e à seca em certas regiões do mundo e a chuvas torrenciais noutras, deverá manter-se até abril.