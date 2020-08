Presidente da República moçambicano entrega casas a antigos combatentes deficientes

O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, entregou esta quinta-feira 19 casas a antigos combatentes deficientes no distrito de Marracuene, província de Maputo, indica um comunicado da Presidência da República.

"Podíamos ter feito mais e melhor, mas é o que conseguimos até ao momento, sendo que as outras iniciativas estão em curso no nosso belo Moçambique", declarou o chefe de Estado moçambicano, durante a cerimónia de entrega das residências, citado no documento.

Segundo o comunicado, a iniciativa, orçada em 82 milhões de meticais (984 mil euros), enquadra-se no âmbito da implementação das políticas de inserção socioeconómica dos antigos combatentes no país.

"O nosso apelo é de que valorizem estas casas melhorando-as ou ampliando, pois resultam dos esforços dos moçambicanos, através dos seus impostos", declarou Nyusi.

A iniciativa prevê que um total de 91 casas sejam entregues a antigos combatentes da guerra contra o regime colonial português, um conflito que começou em 1964 e terminou oficialmente com a proclamação da independência do país em 1975.