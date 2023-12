Presidente da República moçambicano no parlamento para informe anual sobre estado da nação

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, vai apresentar esta quarta-feira, na Assembleia da República, o informe anual sobre o estado da nação, num ano marcado sobretudo por eleições autárquicas com alegações de fraude, que geraram protestos quase diários desde outubro.

A comunicação de Filipe Nyusi enquadra-se no estipulado na alínea b do artigo 159.º da Constituição da República, segundo o qual compete ao chefe do Estado, no exercício da sua função, proferir um informe anualmente à Assembleia da República sobre a situação geral da nação.

A sessão está marcada para as 10h00 locais (08:00 em Lisboa), disse à Lusa fonte do departamento de comunicação do parlamento moçambicano.

Em Moçambique, o ano de 2023 foi marcado pelas eleições autárquicas, com alegações de fraude que geraram protestos quase diários desde outubro, promovidas pelo principal partido de oposição, a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

Mas o som de vozes na rua começou a ouvir-se em março, após a morte do rapper de intervenção social Azagaia, vítima de uma doença.

Na manhã de 18 de março, um sábado, milhares concentraram-se em Maputo para cantar "Povo no Poder", a mais notável música do "rapper do povo", numa marcha autorizada pelas autoridades municipais, mas que atingiu uma dimensão inesperada, com a polícia a carregar e a lançar gás lacrimogéneo contra os manifestantes, resultando em duas dezenas de detidos e vários feridos.

Quatro dias antes, o funeral de Azagaia, que morreu em 09 de março, tinha juntado milhares de pessoas em Maputo, mas o cortejo foi bloqueado por blindados e polícia, que disparou gás lacrimogéneo num ponto do percurso que passaria em frente à residência do Presidente.

O momento serviu de contestação à governação da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder), mas "Povo no Poder" voltaria a ouvir-se meses mais tarde, nas marchas de contestação aos resultados das eleições autárquicas de 11 de outubro.

O Conselho Constitucional (CC) proclamou em 24 de novembro a Frelimo vencedora das eleições em 56 municípios, contra os anteriores 64 proclamados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), com a Renamo a vencer quatro, apesar de reivindicar a vitória em quase duas dezenas, incluindo Maputo.

As eleições foram repetidas em outros quatro municípios.

As ruas de algumas cidades moçambicanas foram logo tomadas por consecutivas manifestações da oposição contra a "megafraude". Os resultados continuam a ser criticados pela sociedade civil e organizações não-governamentais, que apontam graves vícios durante o escrutínio, enquanto a Ordem dos Advogados de Moçambique considerou que a proclamação dos resultados pelo CC careceu de fundamentação, pedindo a revisão da legislação.

Para alguns analistas moçambicanos, uma nova vaga de eleitores mais jovens e sem os mesmos laços afetivos com o "partido libertador" do colonialismo português, a Frelimo, tornaram as autárquicas num julgamento popular.

O crescente desemprego e pobreza urbana, a revolta dos funcionários públicos com a nova Tabela Salarial Única (TSU) - incluindo magistrados, médicos e professores -, implementada em 2023 e que deixou milhares com salários em atraso, bem como a emergência de figuras mais novas na Renamo e sem vínculos com o passado de guerra do principal partido da oposição, contribuíram decisivamente.

A Renamo foi a votos pela primeira vez com o seu braço armado totalmente desmantelado, ao abrigo do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR), iniciado em 2018. O processo abrangeu 5.221 antigos guerrilheiros da Renamo, dos quais 257 mulheres, e terminou em junho último, com o encerramento da base de Vunduzi, a última, no distrito de Gorongosa.

Após seis anos a combater o terrorismo dos grupos associados ao Estado Islâmico em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, 2023 contou com o anúncio feito pela voz do próprio Presidente da República, em agosto: "No dia 22 foi colocado fora de combate o líder dos terroristas em Moçambique, Ibin Omar [Bonomade Machude, também conhecido por Abu Suraka]".

Com o apoio de forças do Ruanda e Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), a situação no terreno em Cabo Delgado agora é descrita como estável, embora com o registo de ataques isolados no interior daquela província do norte de Moçambique.