Presidente da República moçambicano pede oração e reflexão pelo fim da dor e sofrimento das populações

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, pediu, esta sexta-feira, ao país que ore e reflita pelo fim da dor e sofrimento das populações atingidas pela violência armada na província de Cabo Delgado, região norte.

"Que as orações e reflexões conduzam os moçambicanos para a paz, livrando as populações que hoje são diretamente vítimas de terrorismo, do sofrimento e da dor", afirmou Filipe Nyusi numa declaração transmitida hoje pela emissora pública Rádio Moçambique.

O chefe de Estado leu a declaração, por ocasião da passagem da Páscoa.

Na mensagem, o Presidente moçambicano apelou para o respeito das medidas de prevenção de Covid-19, alertando para o risco de inversão da redução do número de infeções, em caso de relaxamento.

"Nada de excessos, nada de ignorar as medidas de prevenção da Covid-19", pediu Filipe Nyusi.

As autoridades, prosseguiu, vão manter o rigor na fiscalização do comportamento das pessoas, mas a sociedade deve assumir o dever cívico de evitar a propagação da pandemia e proteger a saúde pública.

"O maior aperto na fiscalização das medidas de prevenção deve ser feito por cada um de nós e a culpa pelo fracasso deve ser atirada à nossa consciência", frisou.

A violência desencadeada há mais de três anos na província de Cabo Delgado ganhou uma nova escalada há uma semana, quando grupos armados atacaram pela primeira vez a vila de Palma, que está a cerca de 25 quilómetros dos multimilionários projetos de gás natural.

Os ataques provocaram dezenas de mortos e obrigaram à fuga de milhares de residentes de Palma, agravando uma crise humanitária que atinge cerca de 700 mil pessoas na província, desde o início do conflito, de acordo com dados das Nações Unidas.