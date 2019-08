Presidente da Segurança Social de Moçambique detido em Maputo

O presidente do Instituto Nacional de Segurança Social de Moçambique (INSS) foi esta sexta-feira detido no âmbito da investigação à utilização de fundos da instituição numa injeção de capital numa transportadora aérea privada, disse à Lusa fonte governamental.Francisco Mazoio foi detido no Aeroporto Internacional de Maputo, quando acabava de desembarcar de uma viagem de trabalho à província de Manica, centro de Moçambique, disse a mesma fonte.O Ministério Público moçambicano considera que Francisco Mazoio e outros quadros de direção do INSS violaram a lei na aprovação de um financiamento para a compra de quatro aeronaves da CR Aviation.A companhia pertencia ao empresário Rogério Manuel, que morreu em dezembro de 2018, num acidente de aviação.