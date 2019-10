Presidente da União Africana diz que Abiy Ahmed Ali é "100% ganhador" do Nobel da Paz

O presidente da União Africana, Moussa Faki Mahamat, disse esta sexta-feira que o primeiro-ministro da Etiópia é "100% ganhador" do prémio Nobel da Paz pelos seus "esforços históricos".

"É com muito orgulho que parabenizo o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, por ter sido 100% ganhador do prémio Nobel da Paz, pelos esforços históricos de construção da paz que tem dado ao mundo", afirmou Moussa Faki Mahamat, na sua conta do Twitter.

O prémio Nobel da Paz foi esta sexta-feira atribuído ao primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, informou o Comité Nobel norueguês.