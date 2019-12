Presidente da UNITA: "Políticos angolanos usaram Portugal"

O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, afirmou que Portugal "foi usado" por governantes angolanos e defendeu que a relação entre os dois países poderia ser mais vantajosa do que é hoje.O líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) disse que Portugal "foi vítima, em determinada altura, do uso que os governantes angolanos fizeram desta especificidade portuguesa".Duas semanas depois de assumir a liderança do maior partido da oposição em Angola, Adalberto Júnior lembrou, em entrevista à agência Lusa, que foi por Portugal que "passou boa parte da fuga de capitais" e entende que o relacionamento entre os dois países poderia ser mais vantojoso.