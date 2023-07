Presidente de Angola agradece empenho de Joe Biden no financiamento de projeto de energia solar

O Presidente angolano agradeceu esta terça-feira, em Luanda, o empenho do seu homólogo dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, para o financiamento do projeto de energia solar que se vai desenvolver no sul de Angola.

João Lourenço manifestou a satisfação quando intervinha na abertura da 38.ª edição da Feira Internacional de Luanda (Filda), que arrancou esta terça-feira na capital angolana.

Segundo João Lourenço, este projeto de produção de energia solar na Huíla, Namibe, Cunene e Cuand Cubango "vai transformar a vida de milhões de cidadãos angolanos no meio rural, em particular naquelas províncias".

O chefe de Estado angolano frisou que, na segunda-feira, manteve um encontro com a presidente do Banco de Exportação e Importação (Eximbank) norte-americano, Reta Jo Lewis, que está em Angola para trabalhar com a parte angolana no financiamento deste projeto.

"Agradeço, em nome de todos os angolanos, ao Presidente Joe Biden pelo seu empenho, que foi determinante para garantir que este projeto arranque de facto, se torne uma realidade e uma bandeira das relações entre Angola e os Estados Unidos da América", disse João Lourenço.

O Presidente angolano destacou que o país africano está a produzir cada vez mais energia elétrica, sobretudo de fontes limpas, na Bacia do Baixo Kwanza, com a energia produzida no ciclo combinado do Soyo, nas barragens hidroelétricas de Capanda, Cambambe, Laúca e dos parques solares do Biopio, da Baía Farta, em Benguela, do Caraculo, no Namibe, e em breve também na Lunda Sul, Lunda Norte e Moxico.

À saída do encontro com o Presidente angolano, Reta Jo Lewis, citada pela agência noticiosa angolana, Angop, referiu que a instituição bancária trabalha com Angola desde 1942 e em junho passado concedeu ao país lusófono um financiamento de 900 milhões de dólares (832 milhões de euros), para apoiar a construção de duas centrais de energia solar fotovoltaica.

No início deste ano, o Ministério das Finanças de Angola e o Eximbank celebraram um contrato de financiamento de dois mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros), para a produção de energias renováveis em Angola.

Em 2014, aquela instituição norte-americana assinou um memorando de entendimento com o Governo angolano para financiar setores como energia, infraestruturas, caminhos-de-ferro, estradas, mineiro, telecomunicações, agricultura, equipamento para construção e para o ambiente, bem como projetos de água e saneamento.

Com o memorando, o Eximbank já providenciou apoio financeiro a Angola para a aquisição de aeronaves Boeing pela TAAG, companhia aérea angolana, e dois camiões de bombeiros, fabricados pela empresa dos EUA Oshkosh, destinados à Empresa Nacional de Navegação Aérea (ENNA).