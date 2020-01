Presidente de Angola assiste à tomada de posse do seu homólogo de Moçambique

O presidente angolano, João Lourenço, deixa Luanda na terça-feira para participar no ato de investidura do seu homólogo Filipe Nyusi nas funções de Presidente da República de Moçambique, informou a Casa Civil.

Em Maputo estão já outros chefes de Estado, como o Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, que chegou esta segunda-feira de manhã à capital moçambicana para uma visita de cinco dias, onde vai participar na cerimónia de posse de Filipe Nyusi, na quarta-feira.

Filipe Nyusi foi reeleito em 15 de outubro para um segundo mandato.

Nas eleições gerais realizadas em Moçambique, Filipe Nyusi, presidente da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) - partido no poder desde a independência - foi reeleito Presidente de Moçambique, à primeira volta, com 73% dos votos, de acordo com os resultados oficiais.

Os resultados das eleições são contestados pela oposição - Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e Movimento Democrático de Moçambique (MDM).