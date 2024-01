Presidente de Angola diz que existe liberdade de imprensa em Angola

O Presidente de Angola João Lourenço considera que o jornalismo angolano "está a cumprir o seu papel" e que há liberdade de imprensa no país, salientando que os privados participam neste setor.

Num balanço sobre a sua visita de dois dias a província do Huambo, divulgado este domingo na página do Centro de Imprensa da presidência, João Lourenço questionado sobre as interferências no trabalho dos jornalistas, assinalou que o jornalismo angolano "está a crescer e a cumprir com o papel que lhe cabe".

"No tempo do partido único, o jornalismo praticado naquela altura era bem diferente daquele que é praticado hoje. Hoje existe liberdade de imprensa, não é só o Estado quem é detentor de empresas de comunicação social; o setor privado também está neste nicho de mercado", afirmou.