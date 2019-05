Presidente de Angola nomeia novo secretário de Estado dos Antigos Combatentes

O chefe de Estado angolano, João Lourenço, nomeou na quinta-feira Domingos André Tchikanda para o cargo de secretário de Estado dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, indica uma nota da Casa Civil do Presidente.Domingos André Tchikanda substitui Clemente Cunjuca, exonerado por conveniência de serviço e que exercia o cargo desde 13 de outubro de 2017, de acordo com a nota.A alteração surge no mesmo dia em que João Lourenço procedeu a uma profunda reformulação nas chefias das Forças Armadas Angolanas (FAA) e na Polícia Nacional.A alteração na composição do executivo ocorre depois de, no dia 10 deste mês, João Lourenço ter exonerado três secretários de Estado - a pedido do visado, Gaspar Santos Rufino (Defesa) e, por "conveniência de serviço", Luís Filipe da Silva (Águas) e Fernando Malheiros José Carlos (Obras Públicas).Para os respetivos lugares, o chefe de Estado angolano nomeou José Maria de Lima (secretário de Estado da Defesa), que deixa a presidência do Instituto de Defesa Nacional, ligado ao ministério homónimo; Lucrécio Alexandre Manuel da Costa (Águas); e Carlos Alberto Gregório dos Santos (Obras Públicas).A penúltima mexida no Governo angolano ocorreu em 02 de janeiro deste ano, quando João Lourenço substituiu a ministra das Pescas e do Mar, Victória de Barros Neto, nomeando Maria Antonieta Josefina Sabina Baptista, e a ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Victória Francisco Correia da Conceição, colocando no seu lugar Faustina de Almeida Alves.Na mesma altura, o Presidente angolano exonerou igualmente Carlos Alberto Jaime Pinto do cargo de secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, tendo nomeado por decreto, para as mesmas funções, José Carlos Lopes da Silva Bettencourt.O Governo angolano, liderado desde setembro de 2017 por João Lourenço, conta com 32 ministros (incluindo três de Estado), mais um do que o último de José Eduardo dos Santos, que foi chefe de Estado entre 1979 e 2017.