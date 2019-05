Presidente de Angola reformula chefias militares das Forças Armadas

O Presidente de Angola, João Lourenço, procedeu na quinta-feira, enquanto comandante-em-chefe das Forças Armadas Angolanas (FAA), a uma profunda remodelação nas chefias militares angolanas, tendo exonerado 88 oficiais e nomeado outros 66, indica uma nota oficial.Segundo a Casa Civil do Presidente angolano, João Lourenço passou também à reforma, através de um decreto, 47 oficiais (43 por limite de idade, entre eles o general Sachipengo Nunda, e quatro por fim de carreira).O Presidente colocou na lista de inatividade temporária ("disponíveis") outros 10 e deu por finda essa situação em que se encontravam 11 oficiais generais.O chefe de Estado, que procedeu também idêntica reformulação nas chefias da Polícia Nacional, promoveu 28 oficiais - dois ao grau de almirante, um ao de general, nove ao de tenente-general, 15 ao de brigadeiro e um ao grau de contra-almirante.Entre os oficiais generais exonerados consta o comandante da Marinha de Guerra Francisco José, bem como seis generais, 25 tenentes-generais, 10 vice-almirantes, 38 brigadeiros e cinco contra-almirantes.Nas promoções, João Lourenço tornou almirantes José Maria de Lima e João Pedro da Cunha Júnior. Um elemento foi promovido ao grau de general, nove ao de tenente-general, 15 ao de brigadeiro e um ao de contra-almirante.Noutro decreto, o Presidente angolano nomeou 66 oficiais generais das FAA, com destaque para o almirante João Pedro da Cunha Júnior (que fica com o cargo de comandante da Marinha de Guerra Angolana), um general, 16 tenentes-generais, seis vice-almirantes, 40 brigadeiros e dois contra-almirantes.